Chi vincerà The Voice Senior 2023? Video intervista al favorito.

Chi vincerà The Voice Senior 2023? Video intervista di Puglia Press TV al favorito. Intervista a Ronnie Jones.

La sua partecipazione al The Voice Senior, programma televisivo in onda in prima serata su Rai 1 ha destato sconcerto tra i partecipanti.

La storia dell’85 cantante del panorama musicale internazionale non può assolutamente essere paragonata a tutti gli altri partecipanti.

In una intervista televisiva rilasciata alla nostra testata Ronnie Jones parla della sua carriera, ma non si sottrae nel raccontarci i suoi ricordi che ha della Puglia, dei suoi inizi con Renzo Arbore che considera il suo pigmalione ed al quale deve il suo successo

Ronnie Jones nell’intervista fa i nome degli altri suoi colleghi che potrebbero aspirare alla vittoria

Alla fine un siparietto divertente durante il quale ci fa una promessa in caso di vittoria.

ECCO L’INTERVISTA REALIZZATA DA PUGLIAPRESS TV

The Voice Senior è sicuramente un programma che riscuotete molto successo e, durante la settimana del Festival di Sanremo, fu sospeso ma che in tanti avrebbero preferito vedere piuttosto della kermesse della “Città dei fiori”

A The Voice Senior non è certamente importante vincere, ma è già un successo parteciparvi.

E’ piuttosto la dimostrazione che anche ad una certa età (e quella di Ronnie Jones è la terza età) si può essere protagonisti

Ecco la storia di Ronnie Jones (Fonte Wikipedia)