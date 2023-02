Taranto – L’Istituto Galilei e le iniziative per l’ambiente

I piccoli gesti per scelte responsabili

In occasione della giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’I.C. “Galilei” ha aderito al progetto “M’illumino di meno” che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. A tal proposito i ragazzi ed i bambini dei quattro plessi sono stati invitati a seguire degli input sostenibili: luci e Lim spente, cellulari spenti, Merenda sostenibile (frutta o realizzata in casa senza incarto di plastica), bevande nelle bottiglie riutilizzabili. Inoltre come simbolo di rispetto verso l’ambiente e di voglia di rinascita del quartiere gia’ fortemente provato dall’inquinamento, sono stati piantumati presso il plesso Gabelli quattro alberi (due agrumi e due ulivi, tipici della nostra terra) in rappresentanza di tutti gli studenti, scuola primaria e secondaria di primo grado. In momenti diversi, le prime, le seconde e le terze della scuola media del plesso Giusti si sono recati presso il plesso Gabelli e hanno vissuto un momento di festa e di riflessione insieme ai bambini della primaria che, con quelli dell’infanzia, si sono impegnati a curare gli alberi nel corso dell’anno.

“Si tratta di un’iniziativa fatta di azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta e che abbiamo sposato per stimolare i nostri ragazzi verso delle scelte responsabili – spiega la dirigente scolastica Antonietta Iossa – Scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente: nel tempo l’urgenza di queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di anni di sfruttamento ambientale. Il cambiamento di abitudini è ormai diventato una necessità di sopravvivenza. Gli alberi piantati nel giardino della scuola Gabelli, piccolo polmone verde del quartiere, alimentano la necessità di aria pulita, di vita sana, di crescita verso scelte più attenti”.