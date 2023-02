Puglia – Mostra storica delle opere del Caravaggio. Si svolgerà dal 16 luglio all’8 dicembre 2023 nel Castello di Mesagne,comune della provincia di Brindisi, la mostra storica delle opere del Caravaggio. La città di Mesagne protagonista di un evento di caratura internazionale.

Si parla di 35 opere da grandi collezioni private italiane, fondazioni, enti religiosi e alcuni musei delle opere di Michelangelo Merisi, più noto come il Caravaggio (Milano, 29 settembre 1571 – Porto Ercole, 18 luglio 1610) è uno dei più celebri pittori italiani di tutti i tempi, assurto a fama universale solo nel XX secolo, dopo un periodo di oblio. Si deve al critico d’arte Roberto Longhi la riscoperta di Caravaggio attraverso l’allestimento di un’importante mostra a Milano nel 1951.

Perché Caravaggio è così grande? Perché si stenta a credere che le sue idee siano state concepite quattro secoli fa. Tutto, nei suoi dipinti, dalla luce al taglio della composizione, fa pensare a un’arte che riconosciamo, a un calco di sensibilità ed esperienze che non sono quelle del Seicento ma quelle di ogni secolo in cui sia stato presente e centrale l’uomo; la si può chiamare pittura della realtà, e a questo deve la sua incessante attualità. Davanti a un quadro di Caravaggio è come se fossimo aggrediti dalla realtà, è come se la realtà ci venisse incontro e lui la riproducesse in maniera totalmente mimetica. Stabilendo per ciò stesso un formidabile anticipo, perché si può dire, in senso oggettivo, che Caravaggio sia l’inventore della fotografia.

Vittorio Sgarbi