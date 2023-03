I. Galilei Taranto – Premiata Dirigente Scolastica

Premiata Dirigente Scolastica

Premio “eccellenza donna 2023” alla dirigente dell’ I.C. “Galilei” di Taranto, Antonietta Iossa.

L’iniziativa, che si è tenuta questa mattina presso la sala giunta della Provincia di Taranto, si inquadra nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della donna dell’ 8 marzo.

L’obiettivo: premiare tante donne italiane che nei loro rispettivi campi rappresentino una eccellenza per la nostra Nazione.

Premiare alcune leader e personalità femminili che da Italiane si sono distinte per gi eccellenti risultati ottenuti in campo accademico e professionale, culturale ed artistico, sportivo, nel volontariato associativo e nel non profit.

“Sono molto felice di questo premio che mi lusinga tanto, soprattutto perché non sono tarantina e sono stata scelta tra tante altre donne di grande valore di questa città – commenta la Ds -. Ringrazio Matilde Percolla per avermi voluto qui oggi.

Quando sono stata trasferita a Taranto ed ho accettato la dirigenza dell’I.C. Galilei le sfide che mi sono state poste sono state tante. Ho trovato il sostegno di validi collaboratori che mi hanno illustrato il territorio, i quartieri e la scuola con tutte le problematiche. Le criticità che viviamo quotidianamente con i nostri ragazzi sono molto importanti, ma chi è di Taranto sa bene di cosa parlo. La scuola è un importante punto di riferimento sia per quartiere Tamburi, sia per quello di Città vecchia e tutti i progetti che mettiamo in campo sono mirati all’inclusione e a contrastare la dispersione. Non è una scuola “normale”, la nostra. Le porte della presidenza sono sempre aperte per accogliere qualunque necessità e con il mio staff cerchiamo sempre delle soluzioni fattive e concrete. Grazie anche alla collaborazione con alcune associazioni, riusciamo a coinvolgere tutti i nostri alunni di entrambi i quartieri in iniziative molto interessanti che attirano la loro attenzione e anche quella delle loro famiglie.

Per cui questo premio lo condivido con tutte le persone che mi affiancano ogni giorno e con cui continuo questo cammino tortuoso ma allo stesso tempo stimolante”

Terza edizione voluta ed organizzata a livello nazionale da Cinzia Pellegrini, ref naz Dip violenza, e Isabella Rauti sottosegretario alla difesa e ref naz del dip pari opportunità famiglia e valori non negoziabili