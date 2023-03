Il Cus Jonico deve vincere!

Un sortilegio da esorcizzare, il prima possibile, già domenica! Il CJ Basket Taranto vuole più di ogni altra cosa mettere fine al momento “no” che sta vivendo da oramai due mesi, o quasi, a questa parte e che ha visto i rossoblu perdere ben 5 partite di fila. L’occasione arriva con il ritorno al Tursport, dopo due trasferte di fila, entrambe sfortunate. Saranno i Lions Bisceglie gli avversari della squadra di coach Davide Olive con palla a due alle ore 18per la 24sima giornata, nona di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è in striscia negativa da tanto, troppo tempo. L’ultimo successo rossoblu è datato 4 febbraio quando il CJ batteva con un gran blitz a domicilio Sant’Antimo in una settimana d’oro che era cominciata con il successo sull’allora capolista Ruvo. Poi il maledetto sliding doors, la gara con Caserta condotta per 30 e passa minuti fino al +10 e persa nel finale, da lì in poi sono arrivati i ko di Salerno, in casa con Sala Consilina, e le due trasferte di fila delle scorse settimane a Roseto (persa con un dubbio buzzer beater da tre) e il sanguinoso ko di Avellino contro la diretta contendente all’8° posto. Quella piazza 8 che sarebbe importante raggiungere in ottica post season e che al momento dista 4 lunghezze. Ma Avellino ha un calendario non facile. Chiaro che però il CJ Taranto deve tornare a vincere quanto prima quando mancano solo 7 gare alla fine della regular season.

Di contro i Lions Bisceglie sono in striscia positiva da tre gare in cui hanno battuto Cassino, Monopoli con buzzear beater di Dri che alla stessa maniera decise il match di andata con Taranto, e Salerno. La squadra di coach Nunzi è settima in classifica con 28 punti con ancora chance di agganciare il 4° posto che significherebbe sicura “promozione” nella prossima serie B nazionale ma anche la partecipazione ai playoff per la A2. Quasi come uno scioglilingua i Lions si poggiano sull’asse Dri, Dron e Dip con forte contributo dei vari Chiti (20 punti contro Salerno), Bini e Vavoli.

Arbitri dell’incontro: Alessio Chiarugi di Pontedera (PI) e .Edoardo di Salvo di San Giuliano Terme (PI).