Taranto – Nelle scuole arriva la Settimana Europea della Mobilità

Continua il programma di iniziative per la Settimana Europea della Mobilità che, varato dall’Amministrazione Melucci, prevede anche una serie di incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sulla mobilità sostenibile e, più in generale, sul miglioramento della vita della città di Taranto.

In programma incontri presso ITIS “Pacinotti”, I.C. “XXV Luglio Bettolo”, ITES “Pitagora”, I.C. “Vico De Carolis” e Liceo “Aristosseno”.

All’incontro tenutosi presso l’ITES “Pitagora”, in particolare, dopo il saluto del Dirigente Scolastico Nadia Bonucci, sono interventi il Sindaco Rinaldo Melucci, l’Assessore alla Mobilità Sostenibile Mattia Giorno, la Vicepresidente di Kyma Mobilità Ilaria Pizzolla, il Direttore di ITS Logistica Puglia Luigia Tocci e Saverio Carlucci del Circolo Legambiente Taranto.

Nell’occasione il sindaco Rinaldo Melucci ha commentato: «ringrazio gli studenti del Pitagora e tutti gli alunni e i dirigenti delle scuole che in questa Settimana Europea della Mobilità stiamo incontrando per parlare insieme di come sia possibile vivere la nostra città e muoversi in maniera sostenibile».



«Sono loro a insegnarci – ha poi detto il primo cittadino – come la curiosità, la voglia di apprendere i cambiamenti odierni, di esserne parte attiva, siano linfa vitale per guardare al futuro delle nostre comunità Futuro che appartiene a loro e per il quale continueremo a impegnarci, senza indugi, partendo proprio dall’offrire luoghi, spazi e connessioni a impatto zero, sempre più prossimi all’esigenze di cui hanno bisogno».