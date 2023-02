Stanziati 800mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Borracino: “Sempre vicini alle persone fragili”

Col supporto del Presidente Emiliano, la Regione Puglia è vicina a quelle famiglie con disabilità, sostenendo i Comuni pugliesi per la redazione dei Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche).

Col presidente Emiliano e l’assessora alle politiche abitative, Anna Grazia Maraschio, sono state approvate le modalità di erogazione dell’incentivo ministeriale assegnato alla Regione Puglia tramite il “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. Un incentivo pari a circa 800mila euro, pensato per i Comuni che ancora non hanno adottato i Peba, e che sarà così ripartito:

– 3mila euro per i Comuni fino a 5mila residenti

– 6mila euro per i Comuni fino a 20mila residenti

– 15mila euro per i Comuni oltre i 20mila residenti

“Importante vicinanza della Regione Puglia, che con quest’azione consentirà a circa 50 Comuni pugliesi l’adozione di questi fondamentali strumenti di programmazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche”, afferma Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente Emiliano per l’attuazione del Piano Taranto

E continua: “Il Peba è uno strumento di pianificazione e progettazione il cui obiettivo primario è il superamento degli ostacoli che discriminano e rendono difficile la mobilità delle persone non solo con disabilità, ma anche degli anziani, dei genitori con i passeggini e di chiunque altro abbia problemi di deambulazione, temporanea o permanente.

Il messaggio che vogliamo che arrivi all’utenza interessata, è quello di benessere ambientale, inteso come la condizione di muoversi e usare qualsivoglia ambiente in autonomia, anche se in modi differenti, di sentirsi a proprio agio e accolto, di sentirsi a “casa”.

La cultura dell’inclusione, sarà sempre un punto, cui la Regione Puglia , darà attenzione e continuera’ a investire per dare risposte concrete alle persone più fragili”.