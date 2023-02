Martina Franca – Associazione Asterisco – Cordoglio per la scomparsa del prof. Angelo Marinò. L’associazione culturale “Asterisco” partecipa con grande cordoglio e vicinanza al dolore che ha colpito l’intera città e, in particolare, il prof. Piero Marinò, componente del nostro direttivo, per la perdita del carissimo fratello, Angelo.

Docente, preside, letterato, storico, direttore per diversi anni della rivista “Nuovapulia”, autore di diverse e preziose pubblicazioni, tra cui ricordiamo: “Il feudo di Statte”, “Martina Franca ieri”, “Vangelo popolare pugliese”, “Poesia e tradizioni popolari a Martina e nella Murgia dei trulli”, “Crumiri e pipistrelli”, “La questione agraria in un comune del sud”, “Giuseppe Aprile”, “Statte alle tjemb de tataranne”, “Feste, spettacoli teatrali a Pisa nell’età dei Medici e dei Lorena”, Angelo Marinò lascerà un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto così come il suo apporto si rivelerà per sempre fondamentale per la crescita culturale della nostra città e del nostro territorio.

Proprio al prof. Angelo Marinò la nostra Associazione ha voluto assegnare, consegnandola nelle mani di suo fratello Piero, nel corso dell’ultima edizione del “Premio Asterisco”, svoltasi lo scorso 27 gennaio, una “Testimonianza” dedicata ai martinesi illustri, con la seguente motivazione: “per il suo prezioso e fondamentale contributo nella magistrale attività di ricostruzione storica, sociale e politica della vita della nostra città, divulgata in tutto il mondo attraverso numerose e pregevoli pubblicazioni che hanno impreziosito e arricchito il patrimonio culturale della comunità martinese“.

A Piero e alla famiglia del prof. Angelo Marinò, le più sentite e sincere condoglianze da parte dell’intero direttivo e di tutti i componenti dell’Associazione “Asterisco”.