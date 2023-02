La telemedicina barese per infarti e malattie neurodegenerativa. Si è tenuto presso Padiglione Asclepios, alla presenza di esponenti politici e sanitari dei due Paesi, 15 febbraio, una riunione Internazionale. Lo scopo è il progetto del imminente futuro, la telemedicina, la possibilità di seguire i pazienti al proprio domicilio.

Un accordo internazionale nel segno della telemedicina. Si è tenuta questa mattina la prima riunione del progetto Phase (Promoting eHealth in cb Area by Stimulating local Economies), di cui il Policlinico di Bari è capofila. In particolare l’obiettivo dell’iniziativa è di creare una rete tra Puglia, Albania e Montenegro a partire dal trattamento in telemedicina di infarti, malattie neurodegenerative e croniche.

progetto Phase

Questo progetto è estremamente importante per il Policlinico di Bari, un progetto internazionale. La collaborazione tra l’azienda universitaria ospedaliera e le istituzioni sanitarie dell’altra sponda dell’adriatico è ormai consolidata.

Alla riunione odierna erano presenti esponenti del Centro clinico del Montenegro, del Ministero della salute e della protezione sociale dell’Albania e del Centro nazionale per le emergenze mediche dell’Albania.

Il Policlinico di Bari si attesta come azienda leader in questo settore tecnologico e assistenziale.