Cisternino – Sosta agevolata per i residenti. I residenti del Comune di Cisternino comune della provincia di Brindisi, possono richiedere gratuitamente l’inserimento nel Registro Sosta Residenti.

Possono richiedere gratuitamente l’inserimento nel Registro Sosta Residenti del Comune di Cisternino (presso lo sportello di Polizia Municipale) presentando la richiesta di inserimento nel registro unitamente a copia del libretto di circolazione del mezzo intestato a soggetto residente nel territorio di Cisternino.

Il modulo richiesta parcheggio residenti

In seguito sarà possibile pagare la tariffa oraria di € 0,50/h per tutto l’anno, (con un minimo di € 0,30) digitando l’apposito tasto residenti direttamente al parcometro. Se il richiedente è intestatario di più veicoli, è sufficiente una richiesta per tutti i veicoli – In caso di perdita del possesso per rottamazione, cessione, ecc., l’interessato dovrà comunicare al comando tale cambiamento.