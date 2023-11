Il Dott. Giovanni Colucci e la Prevenzione Quaternaria al Congresso di Dubai ICGHC 2023

Introduzione alla Conferenza

‘Prevenzione Quaternaria del Dott. Giovanni Colucci’ ha brillantemente aperto il sipario alla 3ª Conferenza Internazionale sull’Assistenza Sanitaria e la Nutrizione Globale (ICGHC 2023), svoltasi a Dubai.

Questa conferenza, un evento chiave nel calendario medico internazionale, ha visto il dottor Colucci, un’autorità riconosciuta nel campo della medicina preventiva, portare in primo piano il suo innovativo approccio alla prevenzione quaternaria.

Il dott. Giovanni Colucci all’ICC 2023 di Dubai

La sua presentazione ha segnato un momento significativo nell’evento, attirando l’attenzione di esperti del settore da tutto il mondo.

Il Dottor Giovanni Colucci illustre professionista nel campo della medicina che esercita la sua professione a Martina Franca, è noto per la sua competenza ed esperienza in ambito sanitario ed è specializzato in prevenzione e salute pubblica.

Si è distinto per il suo impegno nella ricerca e nell’innovazione, con un focus particolare sulla prevenzione quaternaria.

Il Dott. Colucci: Esperto in Medicina Preventiva

La sua carriera è stata caratterizzata da un approccio olistico alla medicina, combinando competenza clinica con una visione etica e umanistica dell’assistenza sanitaria.

Il suo lavoro ha avuto un impatto significativo nel settore, contribuendo a modellare le pratiche di prevenzione e gestione della salute a livello globale.

Il Dott. Colucci è inoltre apprezzato per la sua abilità nel comunicare concetti complessi a un pubblico ampio, rendendolo un relatore ricercato e rispettato in conferenze internazionali come la ICGHC 2023 a Dubai.

Nell’ambito di questo prestigioso congresso di Dubai,nel quale era collegato in remoto, il dottor Colucci, rinomato esperto nel settore medico, ha presentato la sua innovativa visione sulla prevenzione in ambito sanitario, focalizzandosi sul concetto rivoluzionario di prevenzione quaternaria e sul suo impatto nella pratica medica contemporanea.

Nella prestigiosa cornice della “3a Conferenza Internazionale sull’Assistenza Sanitaria e la Nutrizione Globale” (ICGHC 2023) a Dubai svoltasi il 14 Novembre 2023, ha catturato l’attenzione dell’auditorio internazionale con la sua profonda analisi sul concetto di prevenzione in medicina, con un focus specifico sulla prevenzione quaternaria.

Con un collegamento in diretta dalla sede dell’Ordine dei Medici di Taranto, il dottor Colucci è stato accompagnato nella sua relazione dalla presenza del presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto dottor Cosimo Nume, del dottor Salvatore Montorsi e la dottoressa Licia Morei (relatrice in lingua inglese della relazione del dott. Colucci), sottolineando così l’importanza del suo contributo.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto, Dott. Cosimo Nume, con il Dottor Salvatore Montorsi e la Dottoressa Licia Morei

seduti al tavolo durante una conferenza.

La relazione del dott. Colucci, brillantemente enunciata in inglese dalla dottoressa Licia Morei, ha permesso ai partecipanti di tutto il mondo di comprendere appieno le implicazioni dei suoi studi e ricerche.

Focus sulla Prevenzione Quaternaria

La sua disamina ha iniziato esplorando le tre categorie tradizionali di prevenzione – primaria, secondaria e terziaria – come definite dalla WONCA, per poi introdurre il concetto più recente e rivoluzionario di prevenzione quaternaria.

Quest’ultimo, inizialmente proposto da Marc Jamoulle, si focalizza sulla necessità di proteggere i pazienti da un eccesso di interventi medici, che potrebbero arrecare più danni che benefici.

Impatto e innovazione nel Settore Sanitario

In un’epoca in cui la medicina difensiva e l’ipermedicalizzazione sono diventate preoccupazioni crescenti, la presentazione del dottor Colucci ha evidenziato come i medici e i pazienti tendano spesso a sovrastimare i benefici e sottovalutare i danni degli interventi preventivi e curativi.

Questa situazione ha portato all’emergere di “pazienti difficili” che, a causa di vari fattori come l’ipocondria o la mancanza di cooperazione, possono portare a un uso eccessivo e imprudente dei servizi sanitari.

Il Dott. Giovanni Colucci e la Dottoressa Licia Morei durante un intervento al Congresso di Dubai.

Il dottor Colucci ha presentato inoltre i risultati di uno studio condotto con la Formazione Professionale di Medicina Generale della Regione Puglia, che ha sviluppato un approccio per identificare e gestire il fenomeno della sovramedicalizzazione.

La ricerca ha messo in luce come la gestione di tali pazienti sia cruciale non solo per la qualità dell’assistenza sanitaria, ma anche per il controllo della spesa pubblica.

Conclusione e appello per il futuro della medicina

In conclusione, il dottor Colucci ha esortato i colleghi e la comunità medica a riconsiderare il loro approccio alla prevenzione, adottando strategie più bilanciate ed eticamente sostenibili.

Il suo decalogo per migliorare la Medicina Generale ha proposto soluzioni pratiche, dalla telemedicina alla formazione medica, per affrontare le sfide presenti e future nel campo della salute pubblica.

La partecipazione del dottor Colucci all’ICGHC 2023 non solo ha rafforzato il suo status come uno dei medici più autorevoli pugliesi nel campo dell’obesità e dei relativi rischi per la salute, ma ha anche offerto un contributo inestimabile alla comunità scientifica internazionale, promuovendo una riflessione critica sulle pratiche mediche attuali e il loro impatto sulla società.