Martina Franca – Il dottor Giovanni Colucci al ICGHC 2023 di Dubai

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena, il dott. Giovanni Colucci è specializzato in Nefrologia Medica.

Ha collaborato alle attività di ricerca, aggiornamento e formazione svolte dal Dipartimento di Farmacologia Clinica ed Epidemiologia del Consorzio Mario Negri Sud nell’area della Medicina Generale.

Coautore delle linee della Società Italiana Obesità Puglia per l’attività fisica finalizzata alla prevenzione ed al trattamento del sovrappeso e dell’obesità in età adulta. Tutor Universitario in Medicina di Famiglia e Tutor Valutatore per esame di Abilitazione in Medicina e Chirurgia

Docente al Corso di Formazione “Tutor per la Formazione Specifica in Medicina Generale”

Docente al Corso di “Tirocinio pratico valutativo per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Il Dott. Giovanni Colucci è tra i medici più autorevoli pugliesi che ha studiato l’obesità e tutti i rischi ad essa connessi, dalla manifestazione del diabete di cui la provincia di Taranto è al primo posto in Puglia, seguita a ruota da quella di Foggia e da Brindisi e dai tumori che si sono moltiplicati la cui causa può essere attribuita ad una alimentazione contaminata, oltre che dall’ambiente in cui si vive.

Il dott. Giovanni Colucci all’ICC 2023 di Dubai

La 3ª Conferenza internazionale sulla sanità globale e sulla nutrizione – ICGHC 2023. Si terrà da 20 – 21 novembre 2023, in Dubai, emirati arabi uniti.

Il Dottor Giovanni Colucci di Martina Franca è stato invitato a tale evento con il suo abstract dal titolo “Prevenzione quaternaria e/o ipermedicalizzazione. Fragilità (malattia) e/o lobbying”.

Questo evento assisterà al raduno di professionisti provenienti da vari domini alleati, insieme a Accademici, ricercatori, studenti e delegati aziendali provenienti da diverse parti del globo.

ICGHC 2023 è organizzato da Scientex Conferences.

L’obiettivo della conferenza è quello di fornire la piattaforma per studenti, medici, ricercatori e accademici per condividere le conoscenze, i concetti e le idee nelle recenti tendenze nel campo di Scienze della vita e Scienze della salute.

IL TEMA DELLA CONFERENZA: RIVOLUZIONARE LE FUTURE STRATEGIE PER LA RICERCA SANITARIA

Assistenza sanitaria globale 2023 è un conferenza tecnica che comprende indirizzi di note chiave, presentazione orale generale sessioni, panel panel discussions, sessioni di rete di specialisti di campi legati all’assistenza sanitaria, tra cui la salute degli adolescenti, le scienze sanitarie alleate, Aspetti clinici relativi alla salute, alla salute comunitaria, alla salute ambientale, Epidemiologia, politica e pianificazione sanitaria, promozione della salute, salute industriale, Infermieristica e salute, Nutrizione e salute, Pediatrica e la salute dei bambini, Sanità pubblica, Salute rurale, Salute scolastica, Salute sessuale e riproduttiva, Tropical medicina e salute, salute urbana, e Salute delle donne.