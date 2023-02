14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati

Marte e Venere si sfidano, mente e cuore si cercano, eros e sentimenti trovano un accordo, la musica è soave con qualche nota stonata. E su questa nota che si suonerà una musica jazz nella notte degli innamorati, quando l’amore e l’eros trionferanno nei cuori di ognuno di noi, sperando di essere più incantati che mai.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Ariete: potenza del desiderio e dell’amore

Marte e Venere positivi coordineranno, nel gioco erotico, la potenza del desiderio del corpo con la curiosità e la brillantezza della mente. Nei vostri rapporti d’amore non dominerà solo la pulsione immediata, per quanto travolgente fino a raggiungere vette di qualità notevole. Con il vostro partner darete il via libera alla massima soddisfazione.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Toro: momenti di gloria e di passione

I momenti d’amore e i climi erotici non saranno mai, per voi, qualcosa di meccanico e di scontato. Sarete pronti a cogliere la scintilla della passione quando questa si accenderà, ad organizzare piacevoli momenti d’amore eccezionali e straordinari. Avrete più di un’occasione per dar prova della vostra sensualità e delle vostre migliori performance.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Gemelli: gioco e provocazione

Spesso preferirete l’avventura che si esalterà nell’attimo fuggente, e anche vero che desidererete all’interno della coppia un’intesa sessuale che coinvolgerà anche la mente. È a partire dal pensiero che nasce la vostra eccitazione che poi libera l’esplosione dei sensi. Cercherete il gioco, la provocazione e la conquista del pieno godimento. Non sarete mai banali.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Cancro: sentimento ed erotismo in perfetto accordo

Sensualità dolce, morbida, che lentamente si abbandoneranno al desiderio di amare. Affetto ed eros non saranno entità separate, ma tutt’uno da sperimentare con chi vi desidera oltre l’infinito. Qualche innocente provocazione sarà ben accetta, senza malintesi e contraddizione. La vostra straordinaria fantasia darà il meglio.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Leone: amore ed eros senza mezze misure

Spesso con qualche pianeta contrario potrebbe accendere una carica desiderante a volte anche eccessiva. Probabili fantasie, voglia di seduzioni, provocazioni audaci, qualche avventura, con un sottofondo di irrequietezza potrebbero provocare il bisogno di exploit e di prestazioni clamorose. Mostrerete quanto sarete sempre generosi.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Vergine: in amore e nell’eros abbandonate vecchie abitudini

Con Venere e Marte contrari non sembra che darete il massimo nel vostro rapporto di coppia. Nella realtà dei fatti sono proprio gli stimoli contrari che vi spingeranno verso la conquista di dimensioni erotiche inesplorate, perché sono le opposizioni che invitano a lasciare indietro vecchi modi d’amare troppo ripetitivi. Stupirete tutti.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Bilancia: in amore e nel sesso senza dubbi né incertezze

Con Marte favorevole da diverso tempo, sarete meno moralisti, pronti ad abbandonarvi completamente senza dubbi o insicurezze e più disponibili ad accendervi anche all’improvviso. Il vostro rapporto sarà pronto a vibrare, la vostra sensualità diventerà un esercizio di bellezza e salutare per la vostra felicità.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Scorpione: non solo eros, ma anche testa e amore

L’erotismo per voi è sempre un pensiero costante, che spesso cercherete di tenere a bada, fino a rischiare di travolgere ogni vostro tentativo di autocontrollo. Marte stuzzicherà ancora per un po’ i vostri sensi, mentre Venere porrà l’accento sui preliminari e sugli affetti. Sarebbe meglio assecondare il vostro rapporto, tacendo!

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Sagittario: nuovi godimenti dei sensi in amore e nell’eros

Con Marte e Venere contrari sarà impossibile che non scatti l’irresistibile colpo di fulmine e non starete a guardare. Saprete godere della musica dei sensi, saprete leggere nei desideri dell’altro, riuscirete a saper pensare, a corteggiare con ottimismo, perché testa, cuore e buon senso andranno a braccetto.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Capricorno: è tempo di cambiare menù nel vostro rapporto

Passione e sensualità non saranno spente, cercherete quei momenti in cui vorrete trascorrerete degli attimi intensi e bollenti. Con Urano che vi stimola da diverso tempo ad assecondare tutti i cambiamenti, non vi accontenterete più della solita minestra, ma gradirete del pepe con qualche geniale variazione.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Aquario: sensualità e performance da dieci e lode

Con Marte positivo dai Gemelli potreste avere il desiderio di avventurarvi in situazioni molto trasgressive, di provare nuove emozioni. Riuscirete a mettere a segno performance erotiche che meriteranno voti davvero alti. I sentimenti saranno fantasiosi e magici, sensuali e pieni di immaginazione, senza tentennamenti.

14 febbraio: Amore-sesso-eros. L’oroscopo degli innamorati Pesci: amori in corso o in vista, tutto scorre

Darete molta importanza ai vostri sentimenti con Venere nel vostro cielo. Mentre con Marte contrario il gioco delle passioni si farà esaltante, piacevole e un po’ controversa. Preparerete l’incontro con il vostro amore in un crescendo di pensieri sottili, di fantasie, di voglia di sfidare il limite, di esplosivo e di malizia.