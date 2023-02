Maxi furto all’interno degli uffici dell’ospedale di Campi Salentina. Quando i dipendenti stamattina 13 febbraio, sono arrivati ​​sul posto di lavoro, si sono trovati davanti a una porta di una stanza i cui cardini erano staccati. All’interno, le piccole casseforti erano state aperte e “ripulite”. I malviventi di fatto hanno portato via una fortuna equivalente a quanto raccolto dai ticket per i servizi sanitari. Allertato immediatamente il 112. Da un primo accertamento il bottino è superiore a 10.000 €.

Sfortunatamente, però, questi uffici non sono dotati di telecamere di sorveglianza, servizi di sicurezza privata e nemmeno assicurazioni per incidenti simili. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia locale per i rilievi hanno ascoltato il parere del capo ufficio, nel tentativo di ottenere elementi utili alle indagini. Dato il numero limitato di informazioni, non è garantito che sia semplice l’attività investigativa.