BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2023: PUGLIA siamo pronti! Inizia il 13 febbraio le tre giornate della Bit (Borsa Internazionale del Turismo).

Un bellissimo stand di 256mq per la Regione Puglia, con Pugliapromozione. Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano con un’area dedicata al food con Masserie Didattiche. Oltre 65 operatori pugliesi per 44 postazioni ed un’area expirience per video immersivi. Una grande presenza istituzionale con oltre 100 comuni e associazioni di categoria. Bit Milano 2023 con la giornata dedicata agli appassionati di viaggio.

Tanti argomenti e novità sul mondo del turismo, tra cui: sostenibilità, slow tourism, innovazione e tecnologia, relazioni, connessione e cambiamento. BIT 2023 sta per partire! Un viaggio d’esplorazione sui temi di internazionalità, sostenibilità, innovazione, cambiamento e visione.

La Puglia è presente. La Puglia luoghi, idee, azioni, visioni, sostenibilità, tecnologia, connessione. La Puglia motrice partecipe della Nazione.