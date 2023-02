Lecce – Strefezza e il a gol a Buffon

Strefezza e il a gol a Buffon

Normale che sogni la Premier, ma ora conta il Lecce"

Intervista all’esterno dei salentini che dopo le ottime prestazioni dello scorso Campionato, anche nel torneo in corso si sta confermando a grandi livelli.

Sette gol e di conseguenza, capocannoniere in Campionato del Lecce. Gabriel Strefezza è italo-brasiliano e sta volando in alto. “A Cremona. È arrivata la vittoria della serenità. Ora pensiamo tutti alla Roma. Il mio gol più bello’ Ovviamente a Buffon l’anno scorso. A chi non piacerebbe la Nazionale? Ora, ripeto, penso al Lecce”.