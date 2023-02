Il nuovo libro di Parisi

Venerdì 10 febbraio alle ore 18,30, nella sala della libreria Ubik in via Nitti 27, Vittorio Emanuele Parisi sarà presentato il suo libro “Il posto della guerra e il costo della libertà” – saggi Bompiani. Dialogherà con l’autore l’avv. Rocco Suma. Dopo quasi ottant’anni la guerra è ricomparsa in Europa. Questo il tema del testo.

Note sull’autore – Vittorio Emanuele Parisi è professore ordinario di Relazioni Internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del sacro Cuore. Dal 2002 è professore alla Facoltà di Economia dell’Università della Svizzera Italia di Lugano. È direttore di Aseri e program director del Master in Economia e Polkitiche internazionali, una joint venture tra l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali e l’Usi ed è direttore scientifico del programma di Exsecutive Education di Aseri. Fa parte del Gruppo di Riflessione e Indirizzo Strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Commissione di Studio sul Fenomeno della Radicalizzazione ed Estremismo Jiahdista presso il Governo Italiano. È editorialista de Il Messaggero. I suoi campi di ricerca sono: le relazioni transatlantiche, la sicurezza in Medio Oriente, i cambiamenti strutturali del sistema politico internazionale, il rapporto tra democrazia e mercato.