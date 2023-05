Addio a Elio Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte e mecenate della cultura. Si è spento nella notte a Martina Franca, all’età di 95 anni, Elio Greco, presidente della Fondazione Nuove Proposte e grande benefattore della cultura italiana.

Nato a Genova nel 1928, si era trasferito a Bari dove aveva svolto la professione di avvocato e dirigente dell’ufficio legale dell’ente riforma.

Nel 1970 aveva fondato la Fondazione Nuove Proposte, un’organizzazione culturale che ha promosso numerose iniziative per la diffusione del libro e della lettura, istituendo migliaia di minibiblioteche in Puglia, in Italia e all’estero.

Tra i premi istituiti dalla Fondazione, si ricordano il Premio Ignazio Ciaia dedicato allo scrittore fasanese protagonista della rivoluzione napoletana del 1799, il Premio Giuseppe Chiarelli dedicato al primo presidente della Corte Costituzionale, il Premio Menichella dedicato al governatore della Banca d’Italia, il Premio Gifuni dedicato al magistrato ucciso dalla mafia e molti altri.

Elio Greco è stato anche assessore alla Cultura del Comune di Martina Franca durante l’amministrazione del sindaco Franco Palazzo e destinatario del riconoscimento di Patriae Decus a Martina Franca.

Nel 2002 è stato nominato Grande Ufficiale della Presidenza della Repubblica dal presidente Carlo Azeglio Ciampi.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura e della società civile.

Non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e la nostra memoria per Elio Greco, che ha dedicato la sua vita a sostenere la cultura e la lettura in Italia e nel mondo. Le sue donazioni di libri e le sue iniziative culturali hanno arricchito il patrimonio di molte persone, istituzioni e comunità, che hanno potuto accedere a nuove conoscenze e opportunità. Il suo esempio di generosità e impegno civile rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti, come testimonianza di un grande uomo e di un grande mecenate.