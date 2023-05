Corriere della droga in fuga investe un poliziotto e viene arrestato. Un corriere di Campi Salentina è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti di Nardò per detenzione e spaccio di droga, oltre che per resistenza e lesioni a un agente.

L’uomo, 40 anni, guidava un furgone di una società di consegne a tutta velocità quando è stato notato dagli agenti, che hanno tentato di fermarlo.

Il corriere della droga investe un poliziotto e lancia la sacca dalla finestra durante la fuga.

Invece di obbedire all’alt, il corriere ha accelerato e ha cercato di seminare l’inseguimento

Durante la fuga, ha investito un poliziotto in borghese, che ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. Ha poi proseguito la sua corsa spericolata per le strade di Veglie, in orario di punta, lanciando dalla finestra una sacca bianca.

La polizia arresta il corriere dopo una corsa spericolata e sequestra un chilo e mezzo di hashish e marijuana

All’interno della sacca c’erano circa un chilo e mezzo di hashish e marijuana, che sono stati sequestrati dagli agenti.

La fuga è terminata sulla provinciale per Carmiano, dove il corriere ha tentato più volte di speronare la pattuglia che lo seguiva. Infine è stato bloccato e arrestato.

Il 40enne è stato portato nel carcere di Borgo San Nicola, su ordine della Procura di Lecce.