Il libro “I lividi non fanno rumore: storia di un’obesa”

È sulla base di questi valori che nasce l’esigenza di aprire un dibattito in Città e parlare del Piano Strategico di Promozione della Salute nella Scuola della Regione Puglia, presentando il libro “I lividi non fanno rumore: storia di un’obesa” di Nadia Elle. Si tratta di un libro in cui vengono affrontati molti problemi sociali, forse percepiti ancora troppo “lontani” da noi, primo tra tutti l’obesità.

Il libro vuole essere un messaggio di speranza e di incoraggiamento per chi soffre di obesità o di altri disturbi alimentari.

L’incontro dibattito del 8 settembre 2023.

Come combattere l’obesità infantile con la scuola e la cultura

L’obesità infantile è una sfida che riguarda la salute collettiva e richiede interventi integrati e multidisciplinari. La scuola e la cultura possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di uno stile di vita sano e nella prevenzione di questo problema sociale.

La salute come stato di completo benessere

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”. Questa definizione implica che tutti gli Stati e le loro articolazioni debbano ricercare e individuare i fattori che influenzano negativamente o positivamente la salute delle persone. La promozione della salute, quindi, richiede la definizione di una strategia che supporti approcci integrati, multidisciplinari e l’ausilio di strumenti operativi validati nella loro efficacia.

La scuola come promotrice di salute

Un ruolo determinante per la definizione di tali strategie spetta al mondo scolastico che, come ribadito durante la 4ª Conferenza Europea sulle Scuole che Promuovono Salute (Odense 2013), è chiamato a uniformare le proprie scelte a valori quali: equità, sostenibilità, inclusione, empowerment, democrazia. Le Scuole che Promuovono Salute si fondano sui valori della democrazia e sono in grado di offrire ai giovani opportunità di apprendimento, partecipazione e sviluppo personale.

L’incontro dibattito si terrà il 8 settembre 2023

alle ore 18.00 presso la biblioteca comunale “I. Chirulli” di Martina Franca. Sarà un’occasione per confrontarsi sul tema dell’obesità infantile, sui progetti del Piano Strategico di Promozione della Salute nella Scuola della Regione Puglia, in particolare quelli sull’alimentazione, e sul libro “I lividi non fanno rumore: storia di un’obesa”. Saranno presenti l’autrice Nadia Elle, il sindaco della città, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e alcuni esperti del settore sanitario ed educativo.

Interverranno:

Donato PENTASSUGLIA, Ass. regionale all’Agricoltura, già ass. regionale alla Sanità, Tatiana BATTISTA, Coord. provinciale Asl Taranto – operatori che promuovono salute, Roberta LEPORATI, Dir. scolastico dell’istituto comprensivo “A. R. Chiarelli” di Martina Franca, scuola che promuove salute, Matteo VALENTINO, Segr. regionale CittadinanzAttiva, già sindaco di Cerignola, Iris ZANI, Pres. associazione Amici Obesi Onlus, Carlo Dilonardo, Ass. comunale con delega alle politiche educative di Martina Franca, Paolo VINCI, Pres. 3° commissione comunale servizi sociali, igiene e sanità, politiche giovanili di Martina Franca, Nadia ELLE, Autrice del libro “I LIVIDI NON FANNO RUMORE: Storia di un’Obesa”.

L’iniziativa è promossa da: Pubblica Assistenza AR27 odv, Cittadinanza Attiva Martina Franca, Coop. Socio Culturale, Coop. Titanium multiservice, Ass. AmiciObesi, con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Regione Puglia – presidente della Giunta Regionale.