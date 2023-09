Taranto Vecchia: una rassegna di arte e cultura

Taranto Vecchia Estate 2023 è il nome della rassegna organizzata da Archita Festival ETS, che propone quattro sabati di settembre all’insegna dello spettacolo in luoghi suggestivi della Città Vecchia di Taranto. Si tratta di una manifestazione che vuole valorizzare il patrimonio storico e artistico del centro antico, offrendo al pubblico occasioni di intrattenimento e di conoscenza.

Musica, teatro e letteratura nei luoghi storici

La rassegna prevede una varietà di eventi che spaziano dalla musica al teatro, dalla letteratura alle mostre. Gli spettacoli si svolgeranno in chiostri, cortili, terrazze e palazzi storici, trasformati in palcoscenici per l’occasione. Questa settimana sono in programma:

Ore 20:30 Chiostro Museo Diocesano : concerto per pianoforte “Alfabeto Musicale” del M° Dante Roberto, un viaggio musicale attraverso le lettere dell’alfabeto.

: concerto per pianoforte “Alfabeto Musicale” del M° Dante Roberto, un viaggio musicale attraverso le lettere dell’alfabeto. Ore 21:00 Terrazza di Palazzo Barion Santamato : Dj Set di musica elettronica a cura di Ãl€.x Palmieri, un mix di sonorità moderne e ritmi mediterranei.

: Dj Set di musica elettronica a cura di Ãl€.x Palmieri, un mix di sonorità moderne e ritmi mediterranei. Ore 22:30 Palazzo Galeota: “Parole Cosparse” – reading costellato di echi, di e con Giorgio Consoli, un omaggio alla poesia e alla letteratura.

Un’occasione per riscoprire Taranto Vecchia

Il titolo della rassegna è un invito a riappropriarsi dell’identità territoriale di un passato recente, quando il centro storico di Taranto era conosciuto semplicemente come “Taranto Vecchia”.

La rassegna si inserisce nel progetto di accoglienza turistica Taranto Grand Tour, che mira a promuovere la fruizione dei luoghi e la loro valorizzazione da parte di turisti, visitatori e tarantini. La rassegna è sostenuta dal Consiglio Regionale della Puglia e ha il patrocinio del Comune di Taranto.