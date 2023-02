Lecce da testimoni ad imputati. Sei persone testimoni nel processo ad Emilio Arnesano, condannato in appello a dieci anni, potrebbero ritrovarsi imputati.

Questa la richiesta del sostituto procuratore nei loro riguardi per falsa testimonianza.

Secondo il Pm (dott.ssa Anna Piccinni) avrebbero mentito mentre rilasciavano le loro dichiarazioni.

Avrebbero nascosto ai giudici alcune circostanze smentite nel corso del dibattimento, per esempio: in merito alla partecipazione del pm alle battute di caccia; in merito ad alcuni messaggi di uno dei medici coinvolti; a telefonate avute col fratello del Pm. E ancora, le menzogne avrebbero riguardato anche un incontro avuto da Arnesano con un’avvocatessa, anch’essa imputata.

Ora sono in attesa che il Gup decida se mandarli a processo.

L’ex Pm Emilio Arnesano era sotto con l’accusa di aver svilito la funzione giudiziaria in cambio di prestazioni sessuali, posti di lavoro, battute di caccia, quando era in servizio presso la Procura di Lecce.