Cerignola in 5 arrestati dai Carabinieri. I militari della locale stazione, in ottemperanza ad una disposizione della Procura di Foggia, hanno eseguito 5 arresti.

Per due fermati è stata applicata la custodia cautelare in carcere per gli altri tre disposti gli arresti domiciliari.

L’indagine, “Drug’s home”, si è avvalsa dell’uso di videocamere ha portato alla scoperta di un abitazione dove si esercitava lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una “casa della droga” che ha portato a formulare 167 capi d’accusa , ora i 5 sono in attesa degli interrogatori di garanzia.