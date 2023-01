A San Valentino si assapora l’Amore a Bari Festeggiamo la festa dell’amore a Bari, attraversando le luminarie a forma di cuore per un selfie con il proprio partner.

Martedì 14 febbraio 2023 si celebrerà la festa degli innamorati. L’amore, come sentimento universale, va celebrato in modo speciale. Perché si può amare una persona, oppure un’idea, un sentimento, un pensiero.

Quest’anno lo si potrà fare dal 6 al 14 febbraio con alcuni calciatori della SSC Bari a disposizione del pubblico per una foto ricordo in piazza del Ferrarese. Per esserci, basta amare.

In via Argiro dal 6 al 14 febbraio sarà installata una luminaria d’artista a forma di cuore riportante la parola “LOVE”.

In via Sparano invece dal 10 al 14 febbraio, sarà installata all’altezza della chiesa di San Ferdinando, una postazione con ledwall su cui sarà possibile visualizzare elementi grafici virtuali sul tema San Valentino. L’installazione prevede la presenza di una telecamera nella parte posteriore dello schermo in grado di riconoscere il corpo degli utenti e reinderizzarlo sotto forma di effetti grafici proiettati sul ledwall, comunicando messaggi di uguaglianza, mutuando il concept della campagna internazionale “Love has non labels”. A tutti i partecipanti sarà consegnata una foto ricordo dell’esperienza digitale (a garanzia della privacy, il sistema non consente il salvataggio dei dati biometrici ed eventuali dati sensibili)

In largo Albicocca sarà allestita una postazione dj con impianto audio e luci necessario alla realizzazione di un flash mob nella piazza mediante la diffusione di musica. Prevista la presenza di un dj e un animatore che coinvolgeranno il pubblico nella giornata del 14 febbraio.

Su proposta dell’assessora alle Culture e Marketing territoriale Ines Pierucci, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera che proroga al prossimo 12 marzo la durata della mostra “Real Bodies, the Exhibition”, in corso al Teatro Margherita, autorizzando Cube Comunicazione srl, in virtù della proroga riconosciuta, a realizzare allestimenti e attività di animazione, in co-marketing, per offrire alla città un programma di appuntamenti appositamente pensati per il 14 febbraio, giornata in cui si celebra l’amore.

Lo scorso 16 gennaio, infatti, Cube ha richiesto al Comune la possibilità di prolungare la mostra in ragione del sensibile riscontro di pubblico e delle numerose richieste ancora inevase, aggiornando di conseguenza il piano economico con una stima di maggior ricavo di circa 16mila euro. Tale somma sarà reinvestita dalla società attraverso la fornitura in co-marketing di allestimenti diffusi in città per festeggiare San Valentino e la ricerca di sponsor privati per l’individuazione degli ulteriori 14mila euro necessari per la realizzazione del programma di appuntamenti, del costo stimato di 30mila euro.