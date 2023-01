Taranto – Galigani: “Procediamo nei confronti di Infantino”

Il consulente speciale della società rossoblu Vittorio Galigani, oggi ha aperto la consueta conferenza stampa pre-partita per commentare a fare delle dichiarazioni sul calciatore Saveriano Infantino, oggi alla Gelbison: “La società, informatasi con i suoi avvocati, ritiene ci siano gli estremi per procedere, nei confronti del calciatore Infantino, di proprietà del Taranto, attualmente in prestito alla Gelbison, sia dal punto di vista sportivo che da quello legale.

Taranto – Galigani: “Procediamo nei confronti di Infantino”

In merito, stiamo informando la Procura Federale, fornendo le dichiarazioni rilasciate dal calciatore. Dal punto di vista legale, l’allenatore Ezio Capuano vedrà tutelata la sua immagine, in merito a quanto dichiarato da Infantino”.

(Il calciatore aveva dichiarato ad un sito locale, che l’allenatore del Taranto “offende i calciatori a livello umano”).