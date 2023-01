Droga sequestrata dai falchi – Taranto. Un 28enne è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile perché presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio. L’indivuduo si spostava a bordo del monopattino per recuperare la droga nel vicino giardino. Gli investigatori hanno raccolto elementi idonei a ritenere che il 28enne era solito girare a bordo di un monopattino e avvicinarsi ad alcuni veicoli in sosta, contrattare con i conducenti il probabile acquisto di sostanze stupefacenti ed allontanarsi per far ritorno subito dopo per effettuare uno scambio con gli stessi. Il soggetto prelevava qualcosa da un cespuglio lì vicino per tornare nuovamente dal presunto acquirente.

Dopo un’accurata attività info-investigativa, che ha consentito di individuare una probabile piazza di spaccio in zona Tamburi, i poliziotti hanno deciso di effettuare diversi servizi di appostamento per verificare la fondatezza dei propri sospetti. Il 28enne, dopo essersi allontanato dall’autovettura, a bordo del suo monopattino, prelevava qualcosa da un cespuglio lì vicino per tornare nuovamente dal presunto acquirente.

Droga sequestrata dai falchi – Taranto. Nascosti nel cespuglio

n. 27 involucri di cellophane, all’interno presumibilmente cocaina, del peso lordo di circa 8 grammi,

n.16 involucri, presumibilmente eroina, per un peso lordo di circa 34 grammi;

n. 2 frammenti, presumibilmente hashish, per un peso lordo di circa 3 grammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 28enne è stato tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale