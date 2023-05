Come riconoscere e denunciare i tumori causati dal lavoro: corso per medici a Brindisi. Il 10 giugno si terrà a Brindisi, presso la sala conferenze dell’Ordine dei medici in via Togliatti, un corso di formazione sui tumori professionali e gli obblighi di certificazione dei medici. Il corso, organizzato dalla Asl Brindisi con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia, è aperto a 50 medici di tutte le discipline e vale 4 crediti Ecm. Il responsabile scientifico è Nicola Dipalma, direttore dello Spesal.

Lo scopo del corso è sensibilizzare i medici, soprattutto quelli di famiglia, a denunciare i casi di tumori sospetti di origine lavorativa agli enti competenti. Durante il corso si parlerà delle cause di alcune neoplasie legate all’ambiente di lavoro, dell’importanza di identificarle e degli strumenti per studiare e monitorare i casi.

“Le neoplasie professionali – dice Nicola Dipalma – sono le malattie professionali più preoccupanti, perché è difficile stabilire se dipendono dal lavoro e perché possono avere conseguenze legali. Oggi ci sono molte meno denunce di tumori professionali di quante ce ne dovrebbero essere, il che significa che molti casi non vengono riconosciuti. Questo potrebbe dipendere da una scarsa conoscenza dei medici delle esposizioni professionali e dei tempi lunghi tra l’esposizione e la malattia”.

Il corso sarà aperto dai saluti del commissario straordinario della Asl, Giovanni Gorgoni, e del presidente dell’Ordine dei medici, Arturo Oliva. Poi ci saranno le relazioni di esperti della Asl, dell’Inail e dell’Università degli Studi di Bari.”