Mister Capuano: “Il Taranto non tralascerà nessuna occasione”

Mister Capuano, in conferenza stampa pre-partita: “Restiamo legati all’idea primaria di salvarci. Ma considerando quanto messoci a disposizione dalla società, non tralasceremo nulla d’intentato.

Il Taranto ha una sua storia e noi dobbiamo tenerla in considerazione. Facciamo pochi gol, ultimamente, ma ora abbiamo un organico ideale per sistemare questa problematica. Ad Andria, abbiamo colpito tre legni e potevamo far meglio in altre 2 occasioni”.