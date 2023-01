Taranto: 15 anni per ottenere una risposta sulla competenza del Comune in un area pubblica. Da più di 15 anni oltre 100 famiglie di Taranto residenti in Via Dante 400 chiedevano la soluzione di alcuni problemi insistenti sull’area di parcheggio del proprio condominio e risposte concrete sulla competenza del Comune per la suddetta area.

Nel corso degli anni, tante passarelle politiche, pronte a prestare soccorso, ma in concreto nessuna soluzione.

La 15 palazzine – ex IACP – di Via Dante 400, si sviluppano su un’area precedentemente “privata” che, nel corso del tempo, è stata trasformata in “pubblica”, con tanto di luce comunale, segnaletica stradale, pulizia notturna e rimozione autovetture, ciò nonostante, Comune di Taranto e ARCA (ex IACP), si sono sempre disinteressati alla soluzione di diverse problematiche poste alla loro attenzione con un rimbalzo di responsabilità per competenza.

Il Comune, di fatto competente, anche nel programma del Piano strade e marciapiedi, che ha visto interessata anche Via Dante, si è dimenticato di inserire anche l’area del civico 400, nonostante le evidenti criticità.

Finalmente qualcosa si è mosso.

Grazie all’incisivo ed efficace intervento dell’Avv.to Matilde Percolla, che, in rappresentanza di diversi condomini, ha chiesto al Comune di Taranto un intervento urgente per la presenza di alcuni arbusti inclinati che, oltre ad aver causato evidenti danni al manto stradale, risultavano pericolosi per l’incolumità di residenti e passanti.

In sinergia con l’Assessore all’Ambiente Laura Di Santo, che si è prontamente resa disponibile ed attivata per la soluzione del problema, si è arrivati all’abbattimento degli alberi ritenuti “pericolosi” e si è finalmente messo un punto fermo sulla competenza comunale dell’area urbana insistente sul civico 400 di Via Dante.

L’auspicio, ora, è che l’intervento del Comune di Taranto possa concludersi nel più breve tempo possibile con i lavori per ripristinare e mettere in sicurezza il manto stradale ed i marciapiedi.

L’Avv.to Matilde Percolla è già in contatto con la Commissione Consiliare dei lavori pubblici per monitorare il proseguo dell’intervento e restituire giustizia ai residenti di Via Dante 400.