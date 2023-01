Negli appalti beffa dell’ex dirigente Mario Lerario, anche le apparecchiature di telemedicina.

L’ex dirigente che nel 2021, prima di finire in carcere perché preso con una mazzetta, aveva affidato a trattativa privata la fornitura alle Asl dei dispositivi per il telemonitoraggio dei pazienti covid. I dispositivi per monitorare i pazienti Covid comprati da Lerario

ecografi portatili, saturimetri palmari ed emogasometri non funzionavano bene o non funzionano proprio. Inoltre, oltre il danno la beffa, dovevano costare circa un milione di euro, ma il costo totale è arrivato a circa il doppio. La telemedicina è l’insieme di tecniche mediche ed informatiche che permettono la cura di un paziente a distanza o più in generale di fornire servizi sanitari a distanza. Le applicazioni di telemedicina sono utili sia ai medici sia ai pazienti per migliorare i servizi di assistenza sanitaria, facilitando l’accesso alle visite mediche e alle cure. Ma cosa accade se, le apparecchiature non funzionano.



