La riqualificazione dell’area del Pergolo è stata programmata in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Il Comune di Martina Franca ha ottenuto 5 milioni di euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per finanziare due progetti di riqualificazione urbana. Questa dichiarazione risale al 5 gennaio 2022. Il Ministero dell’Interno, con il supporto del Ministero dell’economia e delle finanze, ha valutato le proposte progettuali presentate dal Comune di Martina rispondenti alle finalità del Pnrr di rigenerazione urbana. Al comune di Martina Franca è stato assegnanto l’importo massimo dei finanziamenti previsti per i comuni con popolazione compresa fra i 15.000 e i 49.999 abitanti. L’ipotesi di spesa ad oggi non ha prodotto nessuno dei due cantieri.

Progetto riqualificazione area Sanità.

Sembra che un importo pari di 2,5 milioni sarà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per riqualificare il quartiere Sanità. Verrà riqualificato con la realizzazione di una nuova piazza e di un parcheggio accanto alla chiesa della Madonna della Sanità.

Rendering riqualificazione Area Sportiva Pergolo

L’altro importo, sempre di 2,5 milioni di euro, impiegato per la realizzazione del secondo lotto dei lavori di completamento dello stadio del Pergolo. Primo lotto. L’importo di spesa destinato al secondo lotto e quindi agli interventi di sistemazione della viabilità della zona e dell’area di parcheggio. In vista dei Giochi del Mediterraneo nel 2026, l’opera sarà efficiente, collaudata e consegnata?

Parcheggio in Valle d’Itria

Nel frattempo si attende l’apertura del parcheggio in via in Valle d’Itria.