Meteo Puglia: ciclone in arrivo, poi FREDDO, piogge e nevicate!

L’esordio in ritardo dell’inverno è arrivato sulle regioni del nord e a breve toccherà anche a quelle del centro e del sud. Il merito va senza dubbio ad una vasta massa d’aria fredda di origine polare, proveniente dalla Groenlandia, che pian piano tenta di abbracciare lo Stivale e certamente ci riuscirà nel prosieguo di settimana.

L’aria fredda arriverà in Puglia da venerdì sera e vi persisterà per tanti giorni, con buona probabilità fino al termine di gennaio! Gli anticicloni resteranno ben alla larga dell’Italia, mentre l’aria fredda tenderà a isolarsi nel Mediterraneo e a garantire frequenti piogge ed anche nevicate (in alta collina e in montagna).

Ma prima di tutto questo non passerà inosservato il ciclone previsto nel corso di venerdì 20 gennaio: una forte depressione si svilupperà nel basso Tirreno e innescherà temporali intensi, venti di tempesta e mareggiate impetuose. Le regioni tirreniche saranno l’obiettivo principale di questa forte ondata di maltempo, ma anche la Puglia riceverà, in minor misura, un brusco peggioramento.

Il tempo peggiorerà marcatamente, in Puglia, venerdì sera. Dopo qualche ora di forte scirocco irromperà il libeccio con picchi di 60 km/h (tra venerdì sera e le prime ore di sabato). Contemporaneamente transiteranno piogge e qualche temporale, a cui sarà legato un brusco calo termico. La neve preferirà il Gargano e il Subappennino Dauno al di sopra dei 500-600 metri.

Il maltempo ci farà compagnia anche nel week-end e la neve imbiancherà i monti e le alte colline fino a 500-600 metri. Oltre gli 800 metri ci aspettiamo accumuli di tutto rispetto, anche superiori ai 20-30 cm. Insomma prepariamoci ad un week-end da pieno inverno!