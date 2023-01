Prima drogano e poi violentano una 13enne, arrestati 3 ventenni a Foggia

L’avrebbero prima drogata e poi violentata a turno. E’ la macabra vicenda che ha come triste protagonista una ragazzina di 13 anni nel Foggiano. La 13enne sarebbe stata contattata su un social network e poi attirata in trappola da 3 ragazzi di 20 anni. La violenza si sarebbe consumata il 28 ottobre 2022 in un box di Cerignola. I 3 ragazzi sono adesso accusasti di cessione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale.

