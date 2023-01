Le 141 aziende eccellenti premiate Top Employers Italia 2023 BORGO EGNAZIA c’è. Sono 141 le aziende che hanno conquistato la Certificazione Top Employers Italia 2023: le migliori aziende in Italia in ambito Hr sulla crescita professionale e personale e sul benessere delle persone.

141 le aziende in Top Employers Italia 2023 con migliri imprese per le condizioni di lavoro, i benefit, i piani di carriera, gli investimenti in formazione e sviluppo.

Questa del 2023 è la 15° edizione di Top Employers Italia», afferma Massimo Begelle, Regional Manager Italy & Spain Top Employers Institute. L’attenzione, oggi, è focalizzata sull’ascolto e il coinvolgimento delle persone, esigenza primaria per garantire l’acquisizione e la retenention dei talenti e un loro attivo coinvolgimento nella definizione di nuove priorità e nuovi modelli di lavoro.

In concomitanza del prestigioso riconoscimento, Borgo Egnazia annuncia nuovamente una doppia data per i recruiting Days: il 9 e 10 febbraio, si terranno due giornate interamente dedicate alla ricerca di nuove risorse che possano entrare a far parte della famiglia di Borgo Egnazia.

I dettagli per la partecipazione