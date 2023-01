Pari fra Taranto e Turris

Pari fra Taranto e Turris. Taranto e Turris se la giocano ma non fanno gol. Questo, in sintesi, il nostro pensiero, in merito alla partita di oggi allo Iacovone.

Pari fra Taranto e Turris

Conti alla mano, ambedue le squadre avrebbero avuto bisogno di una vittoria per dare un senso alle rispettive classifiche. Ma così non è stato.

Pari fra Taranto e Turris

Cronaca. E’ Provenzano, a 4’, a impensierire la squadra ospite, ma non inquadra lo specchio della porto. Oal 16’, dopo il primo corner, corner, Romano lancia Ferrara ma il tentativo del difensore finisce alto sulla traversa. Errori da ambo le parti, per tutto il primo tempo, ma il Taranto è decisamente più attivo e volitivo.

Pari fra Taranto e Turris

Al 32’ Tommasini per poco non buca Perina che si salva con una grande parata. Al 42’ l’estremo difensore salva su Tommasini, che aveva superato in velocità sia Di Nunzio che Frascatore.

Pari fra Taranto e Turris

Solo nel finale del primo tempo, Vannucchi respinge una punizione di Taugourdeau.

Secondo tempo. La Turris entra meglio in campo, e batte subito tre calcio d’angoli.

Pari a reti bianche fra Taranto e Turris

Comunque non accade nulla di serio fino al 67’, quando i rossoblù restano in dieci per la doppia ammonizione rimediata da Tommasini. Praticamente l’attaccante va duro su Maldonado. Al 76’ è Frascatore a prendere il rosso, reo di aver colpito Manetta a gioco fermo. Il Taranto ci prova a vincere nel finale, ma la Turris resiste agli attacchi. Alla fine, buon pari per ambedue.

Pari fra Taranto e Turris

Il tabellino

Taranto (3-5-2): Vannucchi; Evangelisti (55’ Mazza), Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano, Labriola, Provenzano (55’ Manetta), Ferrara (90’ La Monica); Tommasini, Rossetti (55’ Bifulco). A disposizione: Loliva, Canalicchio, Semprini, Romano G., Diaby. Allenatore: Capuano

Turris (4-3-3): Perina; Boccia, Di Nunzio (71’ Miceli), Frascatore, Contessa; Haoudi (77’ Manzi), Taugourdeau (54’ Maldonado), Acquadro; Vitiello (71’ Gallo), Longo, Ercolano. A disposizione: Donini, Fasolino, Zampa, Invernizzi, Finardi, Stampete. Allenatore: Fontana

Arbitro: Galipò di Firenze

Ammoniti: Fontana dalla panchina, Evangelisti, Tommasini, Boccia, Miceli

Espulsi: Tommasini al 67’ per somma di ammonizioni e Frascatore al 76’ per rosso diretto