Trani, orrore familiare: prima accoltella la moglie poi si toglie la vita

Tragedia nel comune di Trani nella BAT, dove un uomo di 52 anni, Massimo Petrelli, e una donna di 44, Teresa Di Tondo, sono stati trovati nella loro villa morti. Lei pare sarebbe stata colpita con alcune coltellate, mentre l’uomo sarebbe stato trovato impiccato nel giardino della villa. L’omicidio suicidio si è consumato in via duchessa d’Andria, precisamente in contrada San Luca. I corpi sarebbero stati trovati dalla figlia

Secondo gli investigatori, il 52enne avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. Indagano i carabinieri.