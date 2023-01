Minaccia il nipote con una pistola e poi si barrica in casa armato. In provincia di Lecce. Un uomo di 79 anni di Patù, provincia di Lecce, già noto alle forze dell’ordine,

si é scontrato verbalmente con un nipote che era con lui in casa. La situazione poi é degenerata, con l’uomo che avrebbe puntato la pistola al nipote, ed é stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il 79enne si è barricato nell’abitazione privata, dove é esploso l’alterco. Diverse pattuglie dei carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno cercanto di calmarlo e farlo uscire senza rischiare conseguenze per nessuno. Probabilmente il nipote, è riuscito a strappare l’arma di mano e ad uscire da quell’abitazione. L’uomo però sarebbe in possesso di altre armi.

