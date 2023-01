Cus sconfitta dal Cassino

I rossoblu chiudono il girone d’andata con una sconfitta: partiti male hanno rimontato nel finale ma è mancato il tiro del pari. Non bastano le doppie cifre di Bruno, Cena, Villa e Corral

CJ BASKET TARANTO – VIRTUS CASSINO 70-73

CJ Basket Taranto: Conte 8, Villa 11, Bruno 18, Corral 14, Cena 15, Piccoli 2, Sampieri 2, Graziano, D’Agnano, Liace. All. Olive.

Virtus Cassino: Brigato 12, Gambelli, Gay, Kekovic 16, Frizzarin, Cepic 8, De Leone 2, Teghini 11, Milosevic 24, Truglio, Arrighini. All. Russo.

Arbitri: Adriano Fiore di Casal Velino (SA) e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (BN). Parziali: 15-23, 15-18, 19-14, 21-17

A un canestro dal pareggio. Il CJ Basket Taranto mastica ancora amaro ed è la seconda volta in questo inizio davvero poco buono sportivamente parlando di 2023. Arriva un’altra sconfitta. La seconda di fila dopo Roma. Al Tursport passa la Virtus Cassino: 70-73 nella 15sima e ultima giornata di andata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è partita male, sotto ritmo, sbagliando tanto permettendo a Cassino da metà primo quarto in poi di allungare spinta da Milosevic top scorer del match con 24 punti ben coadiuvato dai vari Brigato, Kekovic e Teghini tutti in doppia cifra con un buon apporto dell’ultimo arrivato dal mercato Cepic. La reazione del CJ è arrivata dopo l’intervallo, con il cuore soprattutto nei punti e nelle mani di Bruno, Cena, Villa, Corral tutti in doppia cifra sospinta dalle giocate di capitan Conte e dei vari Piccoli, Sampieri, D’Agnano e Graziano dalla panchina. Punto dopo punto il CJ è tornato sotto in un finale al cardiopalma con la tripla di Tato Bruno che a 30” dalla fine aveva davvero fatto credere all’impresa sul -3. Cassino però giocava col cronometro, l’errore al tiro lasciava 5 secondi a Taranto che però non riusciva ad arrivare al tiro pulito per trascinare la partita all’overtime.