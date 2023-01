Il Lecce sfiora la vittoria con il Milan

Partita dai 2 volti ma il Lecce esce fra gli applausi. E’ ormai una certezza assoluta. I suoi sostenitori possono stare tranquilli. Partita. Subito in gol i giallorossi, al terzo minuto: Kalula sbaglia e consegna la palla a Di Francesco, cross e palla che finisce fra Blin e Hernandez e va in gol. Autorete. Al 5’ Di Francesco sbaglia clamorosamente su Tatarusanu. Per il Milan, è notte fonda.

Il Lecce sfiora la vittoria con il Milan

Di Francesco è devastante ancora un tiro pericoloso.

Al 23’ il raddoppio: cross di Hjulmand, testa di Baschirotto e gol. Nel finale del primo tempo, Gendrey si mangia il terzo gol di testa.

Il Lecce sfiora la vittoria con il Milan

Finisce il primo tempo.

Secondo tempo. Al 58′, il Milan accorcia le distanze con Leao, dopo un tiro di Giroud respinto da Falcone.

Al 70’ il Milan pareggia: cross di Pobega, spizza Giroud per Calabria che batte Falcone di testa. Finale combattivo da ambo le parti, cinque minuti di recupero, ma non succede più nulla.

Tabellino

Lecce e Milan 2-2 (2-0).

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella (17′ st Gallo); Blin, Hjulmand, Gonzalez (17′ st Maleh); Strefezza (43′ st Oudin), Colombo (27′ st Voelkerling), Di Francesco (27′ st Banda). (1 Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 99 Rodriguez). All.: Baroni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (40′ st Kjaer), Kalulu, Tomori, T.Hernandez (1′ st Dest); Bennacer, Pobega (40′ st Vraanckx); Saeelemaekers (1′ st Messias), Diaz (24′ st Origi), R.Leao; Giroud. (83 Mirante, 77 Vasquez, 94 Bozzolan, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 14 Bakayoko, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 27 Origi). All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: nel pt 4′ Hernandez (autogol) e 23′ Baschirotto; nel st 14′ R.Leao e 26′ Calabria.

Angoli: 8 a 4 per il Lecce.

Recupero: 2′ e 5′.

Ammoniti: Maleh, Calabria e Bennacer per gioco falloso.

Note: spettatori 25.942 (19.948 abbonati), per un incasso totale di 786.946 euro.