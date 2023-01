Il Bari asfalta il Parma con un 4-0

In gergo, si potrebbe dire “Paliatone” e non enfatizziamo se denominiamo così la vittoria del Bari sul Parma.

Cheddira ha mostrato tutto il suo valore (se ce ne fosse ancora bisogno) e, se analizziamo da punto di vista del economico, strano a dirsi, con l’eventuale cessione, anche il Parma guadagnerebbe di più, vista la doppia proprietà del cartellino.

Comunque, per il nazionale marocchino, sono 17 le reti realizzate fra campionato e coppa.

I gol. Nel primo tempo, Cheddira in gol al 5′, anche se c’è la deviazione di Balogh. Poi lo stesso calciatore del Parma, al 13′, atterrava Cheddira in area, secondo gol di Cheddira. Tre a zero ad opera sempre di Cheddira, al 44′, su rigore, per fallo di Buffon su Folorunsho.

Nella ripresa, al 93′, gol di testa di Salcedo. Caprile, mai impensierito. Si contano 8 tiri nello specchio del Bari.

Presenti al San Nicola più di 17mila spettatori, 150 i tifosi arrivati da Parma.

Ora è tutto chiaro: il Baro punta alla serie A, senza se e senza ma.

Tabellino

Bari-Parma 4-0

Marcatori: 5′, 13′ (rig.) e 44′ (rig.) Cheddira, 93′ Salcedo

Bari (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare (54′ Zuzek), Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti (80′ Mallamo); Ceter (86′ Antenucci); Folorunsho (80′ Bellomo), Cheddira (86′ Salcedo). Allenatore: Michele Mignani

Parma (4-3-3): Buffon; Delprato (55′ Ansaldi), Balogh, Osorio (46′ Camara), Valenti; Sohm, Bernabé (62′ Inglese), Juric; Benedyczak, Bonny (55′ Mihaila), Oosterwolde (74′ Circati). Allenatore: Fabio Pecchia