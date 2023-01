Gallipoli, Assunzioni. Il Comune di Gallipoli, ha indetto un concorso volto al reclutamento di agenti di funzionari tecnici.

Si selezionano, n. 2 risorse che saranno assegnate al Settore 3 – Sviluppo del territorio – Lavori Pubblici – Ambiente per l’attuazione di interventi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Selezione rivolta ad architetti o ingegneri.

requisiti

I candidati al concorso dovranno possedere i requisiti di seguito riassunti:

• cittadinanza italiana o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

• iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione e della cancellazione delle liste medesime;

• godimento dei diritti civili e politici;

• età non inferiore ai 18 anni;

non essere stati destituiti oppure licenziati per motivi disciplinari o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

• idoneità fisica;

• conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

• abilitazione all’esercizio della professione inerente al titolo di studio dichiarato ed iscrizione al relativo ordine professionale.

Titolo di studio richiesto:

• diploma di laurea magistrale e/o specialistica (o vecchio ordinamento) in ingegneria civile o ingegneria edile o architettura o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o equipollente/equiparato;

• laurea triennale in L-17 Scienze dell’architettura o L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia o L21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o L-7 Ingegneria civile e ambientale o equipollente/equiparato.

Informazioni utili

La domanda di partecipazione al concorso per funzionari tecnici al Comune di Gallipoli deve essere presentata esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento inPA, disponibile a questa pagina, entro le ore 12.00 del 18 gennaio 2023.

Per accedere è necessari autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS, eIDAS.

Per la partecipazione alla selezione pubblica il candidato deve essere in possesso di un indirizzo PEC a lui intestato.

La selezione dei candidati avverrà mediante l’espletamento di due prove d’esame, una scritta a contenuto teorico-pratico ed una orale.

Per informazioni concorso per gli interessati sono invitati a leggere con attenzione il BANDO pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n.1 del 03-01-2023.

Tutte le successive comunicazioni inerenti i diari delle prove d’esame e la graduatoria finale saranno rese note attraverso il sito internet del Comune nella sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’.