Essere così futuristici da aver progettato tutto 25 anni prima. L’assicurazione “Pensiero e Politica” già nel 2007 aveva la voglia di pedonalizzazione parte della città, più volte si era affacciata ad interlocuzioni di proposte e ascolto ma con il sindaco dell’epoca Franco Ancona e l’assessore alle attività produttive Nunzia Convertini, consegnò alla Amministrazione Comunale il Piano Proposta Centro Servizi ( Via Toniolo, 6/R MARTINA FRANCA TA, unico utilizzo finora certo Centro vaccinazioni emergenza Covid e sede adattata dei vigili urbani e protezione civile).

E pensare che nella lungimiranza futuristica della città e del suo sviluppo economico, da molti anni gli interventi di ammodernamento riguardano sempre quella parte di territorio. Fino ad arrivare al completamento dell’opera visionario datata 25 anni or sono.

La pedonalizzazione di corso Messapia e viale Sant’Eligio (non la palestra). La visione è la capacità di vedere l’invisibile. Se si riesce a vedere l’invisibile, è possibile ottenere l’impossibile. Il visionario costruisce ciò che i sognatori immaginano. Una visione molto grande è necessaria e l’uomo che la sperimenta, deve seguirla come l’aquila cerca il blu più profondo del cielo. “Cercavo una nuova immagine del mondo che desse un senso e la trovai in vecchie carte nello scantinato, da allora sono passati anni, l’immagine del mondo è cambiata, fa nulla la ricopio senza pensare ai benefici”