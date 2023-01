Taranto – “Così piccolo e già tanto sfortunato” le foto dell’abbandono che lacerano l’anima.  

Ci sono cose che fanno più male di un pugno allo stomaco che ti arriva quando meno te lo aspetti. E ci sono cose che non puoi far finta di non vedere perché la coscienza ti si aggroviglia per la rabbia e il dolore.

Come definire chi ha il coraggio di abbandonare un cucciolo di cane, in aperta campagna, al freddo e rinchiuso in una busta?

Non ci sono termini adatti per definire chi ha avuto questo barbaro coraggio. Un essere meschino, arido e povero d’animo. Un essere arrabbiato con la vita e il creato. Un essere che ha avuto il tempo di pensare una cosa del genere e metterla in atto punto per punto.

Prendere quel cucciolo, staccarlo dalla mamma e dai suoi fratellini, rinchiuderlo in una busta e, magari dopo chilometri fatti in macchina, lasciarlo sul ciglio della strada a una morte certa. Questo essere ha avuto lucidità e premeditazione da far accapponare la pelle.

“Così piccolo e già sfortunato” si legge nel post pubblicato su facebook da Roberta che racconta la storia straziante del cagnolino dal muso tenero e dagli occhi tanto tristi. Troppo tristi per far finta di non vederli.



Roberta chiede aiuto e noi, i nostri lettori, siamo certi che non faremo come quell’individuo che ha abbandonato quella piccola vita che merita di ricevere tanto amore perché sarà lui stesso a ricambiarlo.



Di seguito lo screen del post di facebook per aiutare questo piccolo e dolce cagnolino, smarrito e impaurito, e dagli occhi tristi tristi