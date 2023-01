Il Taranto fa il pieno di acquisti! Rinforzi essenziali per affrontare un campionato dignitoso. La società non si nasconde più: riteniamo che ci siano i presupposti, ora, di tentare di rientrare fra le prime dieci in classifica, per aggiudicarli la partecipazione ai play-off.

Il Taranto fa il pieno di acquisti!

Il Taranto Football Club 1927 comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

BIFULCO ALFREDO Attaccante esterno proveniente dal Padova. Nato il 19 gennaio del 1997 ad Ottaviano (NA) è cresciuto calcisticamente nel Napoli. Alfredo Bifulco vanta più di 130 presenze tra i professionisti con le maglie di Rimini, Ternana e Padova in Serie C, Juve Stabia e Pro Vercelli in Serie B. Il calciatore arriva a titolo definitivo.

SEMPRINI MAURO Nato a Roma il 15 aprile 1998, Semprini è un attaccante centrale proveniente dalla Lucchese club con il quale in questa stagione ha collezionato 16 presenze segnando una rete. In carriera sono più di 100 le presenze tra i professionisti, tutte in Serie C con le maglie di Ponsacco, Pontedera, Sudtirol e Lucchese. Trasferimento a titolo definitivo.

CANALICCHIO NICOLÒ Terzino sinistro scuola Ternana, Nicolò Canalicchio nasce a Narni (TR) il 19/04/2001. Tra Notaresco, Rimini, Foligno, Real Capena e Sammaurese Canalicchio ha collezionato 47 presenze in Serie D con 2 gol all’attivo. Arriva a titolo definitivo dalla Sammaurese.

SIRAGUSA FRANCESCO Terzino sinistro nato a Narni (TR) il 21/04/2001. Per lui 51 presenze in Serie D con le maglie di Avezzano e Chieti (1 rete). Svincolato.

I calciatori sono già a disposizione di mister Capuano.