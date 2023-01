Ospedale San Cataldo Taranto, Zullo (FdI): Bene ha fatto Pelillo a lasciare (ma non avrebbe mai dovuto accettare!). Ora tocca ad altri seguire il suo esempio

“Pelillo lascia l’incarico di Commissario dell’Azienda ospedaliera fantasma di Taranto? Non avrebbe mai dovuto accettarlo! Non si gioca con i fondi pubblici distratti all’assistenza e recedere dal proposito di candidarsi a Sindaco della propria città, che credo sia amata più di ogni altra cosa, per accondiscendere a una proposta indecente di Emiliano. Si dimostra scarso amore per la propria città e tanto amore per sé stesso.

“È apprezzabile comunque il ravvedimento operoso di Pelillo. Ora tocca ad altri, a chi sta ai vertici regionali del governo politico della sanità pugliese. Abbiano un sussulto di pudore e seguano l’esempio di Pelillo. Lo facciano per rispetto della sofferenza dei tanti pugliesi che oggi non riescono ad accedere alle cure e dei nostri operatori sanitari stremati e oltraggiati da un assessore che un giorno si è l’altro pure lancia contro di loro accuse che offendono dignità e professionalità.” Cos? dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.