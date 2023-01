Su 180 Dipartimenti d’Eccellenza, quattro Atenei Pugliesi. I Dipartimenti di eccellenza rappresentano un intervento innovativo di sostegno finanziario, con cadenza quinquennale e nell’ambito delle 14 aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale). I migliori 180 Dipartimenti delle Università statali che si distinguono per l’eccellenza nella qualità della ricerca prodotta e nella progettualità scientifica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di “industria 4.0”.

Secondo il verdetto della classifica stilata da Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), il cui presidente è il pugliese Antonio Felice Uricchio, già rettore dell’Università di Bari.

In Puglia sono tre i dipartimenti baresi d’eccellenza e uno a Foggia. Si tratta dell’Interuniversitario di Fisica (Bari) del Dipartimento di Scienze agrarie Alimenti Risorse Naturali Ingegneria (Foggia) di Scienze Suolo Piante e Alimenti (Bari) e del Dipartimento Meccanica Matematica e Management del Politecnico (Bari). L’Agenzia ha dato in dote ai Dipartimenti pugliesi 35 milioni di euro, da investire in progetti di ricerca.

Si tratta di Dipartimenti finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai quali è destinato un budget annuale di 271 milioni di euro.