Lecce quattro auto a fuoco . Quattro auto incendiate nella notte tra l’8 e il 9 gennaio in provincia di Lecce.

A Lecce a fuoco un furgone Ducato, e altre due auto, una Fiat Multipla e una Punto, le fiamme hanno avvolto una altra auto parcheggiata nei pressi.

A Novoli una Citroen. Notte di duro lavoro per i Vigili del Fuoco, ancora in corso accertamenti per stabilire le cause degli incendi.

Episodi che da tempo accadono in tutta la provincia leccese, mettendo in allerta le forze dell’ordine