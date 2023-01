Cerignola, Assunzioni.

Cerrigbola, Assunzioni. Il Comune di Cerignola (FG), ha indetto un concorso volto al reclutamento di agenti di polizia locale.

Si selezionano, n. 3 candidati diplomati da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria C, posizione economica C1 con specifica che sul concorso opera la riserva di n.1 posto a favore dei volontari FF. AA.

Requisiti

I candidati al concorso dovranno possedere i requisiti di seguito riassunti:

• cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/94;

• età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

• idoneità fisica all’impiego;

• godimento dei diritti civili e politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che, a norma di legge, ne impediscono il possesso;

• non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

• assenza destituzione o dispensa o decadenza dal pubblico impiego;

• inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

• possesso di abilitazione alla guida di autovetture e motocicli senza limiti di cilindrata: patente di guida di categoria A) e B), oppure categoria B) se conseguita prima del 26/4/1988;

• possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza secondo l’art. 5, comma 2, della legge 65/1986;

• non essere obiettore di coscienza cui è preclusa la partecipazione a concorsi per impieghi che prevedono l’uso delle armi, ovvero aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza come disposto dall’art. 636 del D.lgs. 66/2010;

• non rifiutare l’uso delle armi per motivi di coscienza; disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza;

• non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione previste da disposizioni di legge;

• per i candidati maschi, non essere soggetti agli obblighi di leva o essere in posizione regolare se nati entro il 31/12/1985;

• avere conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

• diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Informazioni

Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 2 febbraio 2023.

I candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva che consiste in una prova di abilità, volta ad accertare l’idoneità fisica all’impiego.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli e il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una orale e una psicoattitudinale.

Per informazioni corso per gli interessati sono invitati a leggere con attenzione il BANDO pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n.1 del 03-01-2023.

Tutte le successive comunicazioni inerenti i diari delle prove d’esame e la graduatoria finale saranno rese note attraverso il sito internet del Comune nella sezione ‘Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso’.