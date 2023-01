Pronto Soccorso Martina Franca, Perrini (FdI): file di autoambulanze. Pazienti a bordo per ore, l’errore è stato chiudere il MoscatI, dichiara il consigliere regionale.

“Le immagini valgono più delle parole. La foto allegata è stata scattata poco fa al pronto soccorso di Martina Franca. Nelle immagini ci sono autoambulanze in coda, con pazienti all’interno che aspettano di essere sbarellati e visitati da ore.

Una situazione al limite del tollerabile sia per il personale sanitario sia per i malati e le loro famiglie, continua Perrini, quest’ultime passano ore ed ore all’aperto senza neppure sapere nulla di quello che accade al loro congiunto.

“Il tutto, dichiara, indispettisce molto, perché in questi giorni aprendo i giornali mi capita di leggere dichiarazioni di consiglieri regionali di maggioranza che sembrano avere la bacchetta magica su come risolvere i problemi dei Pronto soccorso, come se il centrosinistra non fosse al governo della Regione da oltre 17 anni e non fosse responsabile dei disastri che i tarantini pagano sulla loro pelle.

“Forse non è chiaro, prosegue, l’errore più grande è stato quello di chiudere il Pronto Soccorso del Moscati e oggi paghiamo le conseguenze di quella chiusura e della non apertura del San Cataldo. Il resto sono chiacchiere!”