Dopo l’incidente mortale in ambulanza, riattivata l’illuminazione

Bat – Torna la luce nel rondò teatro di incidenti. Sono ancora in corso gli accertamenti per l’incidente mortale della donna trasportata in ambulanza, le luci nel rondò pericoloso sulla Andria – Trani sono state riattivate.

Il quadro elettrico dell’illuminazione del tratto di strada è stato ripristinato, dopo che era stato distrutto in uno dei tanti incidenti,

L’indagine prosegue con l’ipotesi formulata dalla procura di omicidio colposo. Nel frattempo si aspetta l’esito della gara per l’installazione della nuova segnaletica, per rendere più sicuro il traffico veicolare visto i diversi incidenti.